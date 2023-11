Milan, Bennacer pronto al ritorno tra i convocati per il match col Frosinone

Una buona notizia per Stefano Pioli dopo vari infortuni. Come spiega la Gazzetta dello Sport, Ismail Bennacer è pronto a tornare tra i convocati del Milan dopo sei mesi di stop, in occasione del match contro il Frosinone. Per il centrocampista è prevista ovviamente in panchina, ma il peggio è alle spalle e per il ritorno in campo manca sempre meno. Un elemento in meno in un’infermeria sovraffollata. Kalulu ne avrà ancora per qualche mees, Thiaw tornerà nel 2024. Kjaer, Leao e Okafor, invece, si sono allenati a parte. La situazione del centrale danese, alla luce dell’emergenza difensiva, è quella che viene tenuta sott’occhio, ma una convocazione è improbabile. Con Tomori al centro, potrebbe toccare ad uno tra Krunic, Calabria o il 18enne Simic.