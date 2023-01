Milan, Bennacer promette: “Non ci arrendiamo, vi daremo quello che meritate”

Attraverso i suoi profili social, Ismael Bennacer ha commentato la sconfitta del Milan per 4-0 contro la Lazio nel match della diciannovesima giornata di Serie A: “Il fallimento è difficile da accettare, ma prevale sempre la speranza. State certi che non ci arrenderemo. Lavoreremo per capire i nostri errori e darvi ciò che meritate“. Il centrocampista algerino ha poi aggiunto: “Grazie per il vostro sostegno constante, che è ancora più significativo in questi momenti difficili“.