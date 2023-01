Golf, Migliozzi e i fratelli Molinari impegnati a Dubai: debutto stagionale per McIlroy

Tutto pronto per il ritorno in campo di Francesco Molinari, che dopo il quinto posto ad Abu Dhabi gareggerà nell’Hero Desert Classic a Dubai. Dal 26 al 29 gennaio, il torinese prenderà parte al secondo evento delle Rolex Series del DP World Tour 2023, che coinciderà anche con l’esordio stagionale del numero uno al mondo Rory McIlroy. Ai nastri di partenza anche altri due italiani, ovvero Guido Migliozzi ed Edoardo Molinari.

Entrambi andranno a caccia di punti in ottica Ryder Cup ma dovranno vedersela contro avversari di livello. Migliozzi disputerà i primi due round insieme allo scozzese Gallacher e allo spagnolo Arnaus. Per Edoardo Molinari, invece, i compagni saranno lo svedese Aberg e il francese Pavon. Infine, al fianco dell’altro Molinari (Francesco) troveremo l’inglese Hatton e l’irlandese Lowry. Non si può non menzionare l’assenza del norvegese Viktor Hovland, campione uscente e incapace di difendere il titolo.