Beach volley, domani al via le Beach Pro Tour Finals: presenti due coppie azzurre

Tutto pronto all’Aspire Park di Doha (Qatar) per le Beach Pro Tour Finals. Le migliori dieci coppie del panorama mondiale (prime otto del ranking più due wild card) sono pronte a sfidarsi da domani nell’ultimo appuntamento della stagione 2022 del circuito internazionale di beach volley. Nel tabellone maschile saranno presenti due team azzurri: Paolo Nicolai-Samuele Cottafava e Alex Ranghieri-Adrian Carambula. Nessuna coppia italiana, invece, sarà ai nastri di partenza nel tabellone femminile. “Abbiamo lavorato sodo– ha commentato Paolo Nicolai-. Siamo qui alle Finals, con le migliori coppie della passata stagione. È un torneo di grandissimo prestigio e noi faremo del nostro meglio per onorarlo nel migliore dei modi. Io penso che ogni partita è un’occasione per dimostrare, ogni partita si gioca con la volontà di vincerla”,

La formula – Le dieci squadre saranno divise in due pool da cinque: la prima classificata di ciascun raggruppamento staccherà il pass per le semifinali, mentre le seconde e le terze si affronteranno nei quarti di finale prima di completare il quartetto che si giocherà le medaglie.