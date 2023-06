Milan, Antognoni punge Cardinale: “Solo gli americani possono mandare via Maldini e Massara”

Giancarlo Antognoni, intervenuto a Rai 2 durante la trasmissione “Calcio Totale”, ha parlato della situazione in casa Milan dopo l’allontanamento di Paolo Maldini e Frederic Massara. L’ex giocatore della Fiorentina non le manda a dire: “Vedo cose incredibili nel calcio, solo gli americani possono fare una cosa del genere – afferma Antognoni – Quando vinci ti mandano via, quando perdi ti tengono. Queste situazioni un po’ preoccupano, questi americani arrivano e vogliono comandare. E’ anche vero che i soldi ce li mettono loro…”

Nel frattempo Sky Sport ha diffuso la notizia secondo cui nella giornata di oggi Maldini e Massara abbiano incontrato Stefano Pioli con un pranzo a Forte dei Marmi. Un incontro che è servito per confrontarsi dopo gli eventi degli ultimi giorni, con il tecnico che sembra confermato e la dirigenza che invece è stata accompagnata alla porta.