Highlights Olimpia Milano-Virtus Bologna 92-82, basket gara-1 finale Scudetto Serie A1 2022/2023 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 1

Il video con gli highlights del match tra EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna, che si sono affrontate in gara-1 della finale Scudetto della Serie A1 2022/2023. L’Olimpia si è imposta per 92-82, facendo la differenza nell’ultimo quarto dopo una gara di grande sofferenza difensiva. Appuntamento ora a domenica, quando alle 18:00 andrà in scena gara-2 sempre al Forum di Assago.

