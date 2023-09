Milan, accordo con Lazza e Fedez: la bibita Boem partner ufficiale

di Redazione 2

La bibita Boem diventa partner del Milan. La bevanda, nata dal lavoro di squadra di Fedez, Lazza e Leonardo Maria Del Vecchio, sarà Official Hard Seltzer dei rossoneri a partire dal 23 settembre in occasione del match contro l’Hellas Verona. Soddisfatto Maikel Oettle, Commercial Director di AC Milan: “Siamo lieti di dare il benvenuto a BOEM all’interno della nostra famiglia di partner. Con questa partnership leghiamo la ricca tradizione e l’influenza globale di AC Milan con lo spirito innovativo di BOEM. È una partnership dal grande potenziale e siamo entusiasti di cominciare questo percorso assieme”.

Fedez ha spiegato: “Siamo molto emozionati di questa prima e importantissima partnership, essere al fianco del Milan, una squadra ricca di storia e di successi con un seguito appassionato in tutto il mondo è per noi motivo di grande orgoglio”. Tifoso da sempre, Lazza non nasconde l’emozione: “Il Milan è da sempre la mia squadra del cuore, non appena si presenta la possibilità corro allo stadio per godermi le partite dal vivo e tifare rossonero. Non potrei quindi essere più felice di vedere la nostra bibita accanto al mio amato Milan”.