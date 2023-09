Lazio-Monza, biancocelesti favoriti per i bookmakers: quota gol Provedel in discesa, si gioca a 75

La Lazio prova a riscattarsi in campionato, dove l’inizio non è stato dei più felici per usare un eufemismo. La squadra di Sarri torna all’Olimpico per affrontare il Monza e secondo i bookmakers è la favorita con il segno 1 che si gioca tra 1,77 e 1,80 contro la vittoria degli ospiti tra 4,20 e 4,30. Un pareggio, invece, pagherebbe 3,80 volte la posta. Ma la scena in questi ultimi giorni è tutta su Ivan Provedel, autore dell’incredibile gol dell’1-1 contro l’Atletico Madrid con un colpo di testa perfetto su assist di Luis Alberto in Champions League. Se qualcuno volesse tentare di nuovo la sorte, la quota Goal del portiere biancoceleste paga 75 volte la posta.