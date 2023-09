Sassuolo-Juventus, rivedi la conferenza stampa di Allegri (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 47

“In questo momento bisogna alzare le antenne perché c’è troppa euforia in giro e questo se da un lato è bello, dall’altro ci toglie energia e attenzione. Siamo soltanto alla quinta partita, tra l’altro con il Sassuolo negli ultimi anni ci sono state sempre partite combattute. Loro vengono da una sconfitta pesante e domani troveremo un ambiente e una squadra tosta con voglia di rivalsa. Per fare risultato domani servirà una partita di grande attenzione, fisicità, tecnica, perché tornare da Sassuolo con un risultato sarebbe importante”. Queste le parole di Max Allegri alla vigilia di Sassuolo-Juventus. Di seguito, ecco le dichiarazioni integrali del tecnico bianconero in vista della partita del Mapei Stadium.