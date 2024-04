Lotta greco-romana: azzurri fuori dalle semifinali del preolimpico di Baku

È iniziato il Torneo Europeo di Qualificazione Olimpica di lotta, in scena a Baku, seconda occasione per centrare il pass individuale per Parigi 2024. Nella giornata dedicata alla greco-romana, nessuno dei 5 azzurri è riuscito a centrare l’obiettivo delle semifinali, rimandando dunque il discorso olimpico all’ultimo appuntamento, quello mondiale, previsto per il 9 maggio a Istanbul. Questo il dettaglio delle gare dei greco romanisti italiani: nei 97 kg Nikoloz Kakhelashvili si è trovato di fronte l’ungherese Alex Szoke, vicecampione iridato nel 2021, e ha superato il turno. Agli ottavi, però, il georgiano Roberti Kobliashvili lo ha eliminato, vincendo l’incontro 4-1. Negli 87 kg, Leon Rivalta ha perso 4-1 contro il moldavo Mihail Bradu. A ruota Riccardo Abbrescia nei 77 kg ha ceduto il passo al forte turco Burhan Akbudak, campione continentale nel 2023 e mondiale nel 2022, dopo un buon incontro, concluso sul risultato di 7-4.

Jacopo Sandron nei 60 kg se l’è vista con il lituano Petravicius: subita la passività dopo un minuto e mezzo, l’azzurro non è riuscito a difendersi e ha dovuto arrendersi per superiorità tecnica. Andrea Setti, infine, ha sfidato nei 67 kg il norvegese Morten Thoresen, campione europeo nel 2020 a Roma, e anche lui si è arreso per superiorità tecnica dell’avversario. Domani in scena le lottatrici della nazionale italiana, ovvero Emanuela Liuzzi (50 kg), Maria Ferone (53 kg), Aurora Russo (57 kg), Elena Esposito (62 kg), Dalma Caneva (68 kg) ed Enrica Rinaldi (76 kg). Le gare eliminatorie iniziano alle 8.30 (ora italiana), mentre le semifinali andranno in scena a partire dalle 16.