Juventus, 30 daspo per gli ultras: punita anche una rissa tra tifosi bianconeri

Trenta tifosi della Juventus sono stati destinatari di daspo di durata compresa tra 1 e 5 anni. Questo il provvedimento del Questore di Torino nei confronti di supporter bianconeri dei gruppi: “San Marco 1988” (ex Drughi), “Gruppo Storico” (ex Tradizione), “Milano 1986” (ex Viking), “Genova” (ex Nab) e “La 12 Curva Sud” (ex Drughi Asti Praia). Sei Daspo sono stati adottati per gli episodi verificatisi in occasione di Juventus-Inter dello scorso 6 novembre, quando gli ultras bianconeri, al fine di riservarsi l’area retrostante la balaustra della curva sud, hanno allontanato con violenza e minacce altri tifosi estranei al contesto ultrà. Gli altri 24 Daspo sono stati invece emessi a seguito della rissa avvenuta nel settore ospiti dello Stadio Olimpico Grande Torino durante il derby dello scorso 15 ottobre, in uno scontro interno. Otto daspo prevedono l’obbligo di firma.