Matrimonio in vista per Dybala: proposta alla Fontana di Trevi alla fidanzata Oriana

Matrimonio in vista in casa Roma. Come annunciato su Instagram infatti, Paulo Dybala e la compagna Oriana Sabatini hanno annunciato che si sposeranno. Dopo 5 anni di fidanzamento, la Joya ha deciso di compiere il grande passo e fare alla sua compagna la proposta ufficiale di matrimonio. Il tutto è avvenuto ieri sera in uno dei luoghi più suggestivi della Capitale come la Fontana di Trevi, in presenza di alcuni amici tra cui Alvaro Morata e il compagno di squadra Leandro Paredes.