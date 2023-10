Coppa Italia, Pecchia: “Contro il Lecce il miglior Parma. Puntiamo ad andare avanti”

Nella vigilia della trasferta di Via del Mare, in Puglia, Pecchia ha parlato della trasferta di Coppa Italia che aspetta il suo Parma contro il Lecce di D’Aversa domani. Il tecnico dei ducali ha parlato di una volontà forte, ossia quella del passaggio del turno anche se contro un avversario di una categoria superiore.

Le parole di Pecchia in conferenza stampa: “Grandissimo rispetto per il lavoro che ha fatto, perché vincere due campionati e ottenere due salvezze in A, significa che è un allenatore che rimane nella storia del club e lo dimostrano i fatti. Di lui si può solo parlare bene, è un confronto bello anche per me per la partita di domani. In Coppa Italia si vedono squadre che mandano in campo calciatori finora meno utilizzati. Per conto nostro, anche l’anno scorso quando siamo andati avanti in coppa oppure quando ci sono partite infrasettimanali di campionato, c’è stata una gestione della rosa, non mi piace chiamarlo turnover. Ora affrontiamo la Coppa Italia, devo pensare a mettere in campo i migliori calciatori per vincere la partita“.

E ancora: “C’è voglia di confrontarsi contro una squadra e un club di Serie A che a mio avviso nella prima parte del campionato ha fatto molto bene. E’ una squadra molto agile, veloce, con calciatori di qualità ed è molto dinamica. C’è una certa curiosità da parte mia di vedere a che punto siamo, quale è il nostro livello e confrontarsi con una squadra di Serie A. Lo dico quotidianamente ai ragazzi, siamo degli atleti professionisti e la voglia di competere ci deve essere sempre. La partita di domani può essere un ulteriore esame di maturità. C’è voglia di giocare, Hernani, dopo l’influenza, è con il gruppo. Ci siamo dentro tutti. Vorrei un Parma divertente, leggero e consapevole, serve la giusta leggerezza mentale ma anche la consapevolezza che per fare le cose bisogna sudare e lavorare molto. E’ questo il Parma che vorrei vedere in campo domani sera“.