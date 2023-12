Sheffield United, si prospetta il cambio in panchina: Heckingbottom verso l’esonero

In Premier League la prossima panchina che potrebbe saltare è quella dello Sheffield United. Il club non sta attraversando un buon periodo, stra testimoniato dalla roboante sconfitta contro il Burnley per 5-0 nello scorso weekend.

La dirigenza dello Sheffield si è presa qualche ora per decidere, ma il prospetto è l’esonero nei confronti dell’attuale tecnico Paul Heckingbottom. L’esonero non è ancora ufficiale, ma la BBC assicura che lo sarà entro le prossime 24 ore. Heckingbottom, in carica dal novembre del 2021, ha riportato lo Sheffield in Premier, ma nella massima serie inglese le cose non stanno andando bene come testimoniano l’ultimo posto in classifica.