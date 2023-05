Manovra stipendi, ok TFN a patteggiamento Juventus-Procura Figc: multa di 718.240 euro

E’ stato comunicato dai giudici del Tribunale Federale Nazionale della Figc l’ok alla proposta di patteggiamento da parte della Juventus dopo l’accordo con la Procura Figc nelle ultime ore che ha portato ad anticipare l’udienza al TFN a quest’oggi, proprio per provare a chiudere definitivamente la partita per quanto riguarda il filone della manovra stipendi, rapporti con gli agenti e partnership sospette con altre società. La proposta di applicazione di sanzioni su richiesta ammonta a una multa di 718.240 euro per la società e diverse sanzioni pecuniarie nei confronti dei dirigenti coinvolti ed è stata accettata dal TFN, che ha ratificato il tutto chiudendo dunque la “partita”.

IL DISPOSITIVO COMPLETO