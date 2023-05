Manovra stipendi Juventus, sentenza TFN: Agnelli a giudizio, niente patteggiamento

Emergono le prime decisioni del Tribunale Federale Nazionale per quanto riguarda la sentenza legata all’udienza di oggi sul filone della manovra stipendi della Juventus, per la quale il club ha presentato richiesta di patteggiamento dopo aver trovato l’accordo con la Procura Figc. Ebbene, la posizione di Andrea Agnelli è stata stralciata e questo vuol dire che non rientra nel patteggiamento accordato a Juventus e Procura Figc dal TFN: niente patteggiamento e si andrà a processo per l’ex presidente bianconero: l’udienza si terrà il 15 giugno.