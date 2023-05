Napoli, De Laurentiis allontana Luis Enrique: “Vuole andare in Premier, campionato più attraente del nostro”

Il casting per la prossima panchina del Napoli continua. Con Luciano Spalletti dopo il match contro la Sampdoria ci sarà l’addio dopo una stagione storica. Il favorito numero uno per la successione sembrava essere Luis Enrique. Per il tecnico spagnolo però è arrivata una netta chiusura da parte di Aurelio De Laurentiis ai microfoni della Rai.

Le parole di De Laurentiis su Luis Enrique: “Vuole andare in Premier League, competiamo con campionati che sono più attraenti del nostro. Posso dirgli che lì non c’è il golfo e non si mangia bene come da noi, ma più di questo. Stiamo valutando allenatori per il 4-3-3, ho valutato una decina di profili, sceglierò il migliore per proseguire il ciclo“.