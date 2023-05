LIVE – Manovra stipendi, udienza patteggiamento Juventus: la giornata al TFN in DIRETTA

La diretta live della giornata al Tribunale Federale Nazionale per l’udienza in merito alla richiesta di patteggiamento della Juventus in accordo con la Procura Figc guidata da Giuseppe Chiné, in riferimento al caso della manovra stipendi, dei rapporti con gli agenti e delle partnership sospette con altre società. I bianconeri e la Procura Federale si presenteranno al TFN alle ore 10.30 per un’altra giornata intensa nella quale, ad appena otto giorni dalla sentenza d’Appello che ha condannato i bianconeri a dieci punti di penalizzazione, si discuterà invece del secondo filone, per il quale i bianconeri, pare, abbiano deciso di esplorare la strada del patteggiamento per chiudere il prima possibile la vicenda.

Il TFN ha facoltà di accettare la proposta di patteggiamento oppure di respingerla, a quel punto il club bianconero sarà oggetto di sentenza “canonica” entro sessanta giorni e si andrebbe a processo. Forte multa, anche dei punti di penalizzazione o niente patteggiamento e via al processo? Lo scopriremo assieme nella nostra diretta testuale sempre aggiornata. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

L’ITER E LE TEMPISTICHE DI QUESTA UDIENZA

