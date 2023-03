Maglia ‘Hitlerson 88’, identificato il tifoso: è tedesco

di Redazione 28

E’ stato identificato il tifoso che ha assistito al derby di Roma con una maglia della Lazio e la scritta ‘Hitlerson 88’. Si tratta di un uomo di nazionalità tedesca, immortalato dalle immagini delle telecamere poste all’ingresso della Tribuna Monte Mario: insieme all’esame degli accessi censiti dai tornelli di quella tribuna, scremati in virtù del timing cristallizzato dagli impianti di videosorveglianza, è stato possibile ottenere il match con la foto del tifoso tedesco abbinata a un biglietto acquistato proprio per quell’area dello stadio. C’è un precedente che coinvolge lo stesso tifoso: in un altro derby della Capitale nel 2009 fu denunciato perché responsabile di un’invasione di campo. Un daspo è stato indirizzato ad altri due tifosi, di nazionalità rumena, che al termine del match hanno fatto il saluto romano.