Italia-Germania oggi in tv: data, orario e diretta streaming Qualificazioni Europei Under 19 2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Italia-Germania, match valevole per la prima giornata delle qualificazioni degli Europei Under 19 2023. In attesa della Nazionali maggiore che scenderà in campo giovedì, i giovanissimi azzurrini sono pronti a scendere in campo per provare a conquistare la qualificazione al torneo che assegna il titolo continentale di categoria. Calcio d’inizio alle ore 12:00 di mercoledì 22 marzo, chi avrà la meglio? La gara sarà trasmesso sul sito della Figc.

