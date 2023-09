Wta Osaka 2023: programma, orari e ordine di gioco semifinali sabato 16 settembre

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del WTA 250 di Osaka 2023 per la giornata di sabato 16 settembre. Giornata di semifinale in Sol Levante, dove sono giunte all’ultimo atto due tra le teste di serie più alte del tabellon e due relative sorprese, così si può definirle in un torneo comunque aperto ad ogni scenario. Aprono il programma la statunitense Krueger e la tennista di casa Hontama. A seguire il derby cinese tra Lin Zhu e Xinyu Wang.

CENTER

Ore 04:00 – Krueger vs Hontama

a seguire – (1) Zhu vs (3) Xinyu Wang