Napoli, il punto su Osimhen: oggi ha lavorato da solo in palestra

“Buone possibilità, ma bisogna aspettare lo sviluppo pratico del lavoro”. Lo ha detto Luciano Spalletti giovedì pomeriggo in relazione alle chance di recupero di Victor Osimhen per la partita di mercoledì contro il Milan ai quarti di finale di Champions League 2022/2023. Per ora l’attaccante capocannoniere del campionato è ancora ai box. Osimhen nella giornata odierna si è limitato a svolgere un lavoro individuale in palestra. Discorso diverso per Giovanni Simeone che ha svolto terapie e che nei prossimi giorni si sottoporrà ad esami strumentali dopo l’infortunio di Lecce. A Castel Volturno la rosa si è divisa in due gruppi, alternandosi tra scarico e lavoro sul campo in base al minutaggio della partita del Via del Mare. La squadra osserverà riposo nella giornata di domani. Lunedì è prevista la ripresa, un giorno forse chiave per valutare le condizioni di Osimhen.