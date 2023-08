Lukaku-Roma, Pinto e Friedkin a Londra: trattativa ad oltranza, gli aggiornamenti

Continua serrata la trattativa tra Roma e Chelsea a Londra per Romelu Lukaku. Il general manager Tiago Pinto e il vicepresidente Ryan Friedkin, dopo esser volati nel primo pomeriggio nella capitale inglese, hanno assistito a Stamford Bridge alla gara dei Blues con il Luton (vinta 3-0 dai Blues). Al triplice fischio la cena tra le due dirigenze per sbloccare l’operazione in prestito, mentre per domani mattina sono previsti nuovi aggiornamenti in un incontro più formale tra Chelsea e Roma. Nel frattempo il calciatore è a Bruxelles, pronto a raggiungere Londra o direttamente la capitale qualora la trattativa si sbloccasse nelle prossime ore. A Londra, invece, dovrebbe essere presente anche il presidente giallorosso, Dan Friedkin, ma dalla Roma per ora non arrivano conferme.