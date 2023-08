Ritiro Korda a Winston-Salem, la semifinale contro Lehecka non si gioca: cosa succede con le scommesse

Sebastian Korda non scende in campo nella semifinale dell’ATP 250 di Winston-Salem contro Jiri Lehecka. La testa di serie numero tre, in un torneo fortemente condizionato dalla pioggia (nella parte alta del tabellone devono ancora concludersi i quarti), ha dato forfait a causa di un infortunio alla cavigilia che si era precedentemente procurato nel match contro Richard Gasquet. Cosa succede per chi aveva giocato la partita? Per quel che concerne le scommesse, visto che non si è giocato neanche un punto, la partita viene considerata nulla (VOID). Quindi se era una giocata singola i soldi verranno rimborsati, qualora invece fosse inserita in una multipla verrà tolta la quota di questa partita.