F1 GP Olanda 2023, qualifiche domani in tv: canale, orario e diretta streaming

Le qualifiche del GP di Olanda 2023 di F1 saranno visibili domani in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming della tredicesima caccia alla pole della stagione, che andrà in scena sul circuito di Zandvoort. L’orario del secondo giorno del weekend nei Paesi Bassi è anticipato di un’ora. Infatti, si parte alle ore 11.30 con le FP3, ovvero le prove libere 3, che anticiperanno le qualifiche che prenderanno il via alle ore 15. Chi riuscirà a conquistare la pole position? Prima, a ogni modo, ecco le terze libere c he saranno visibili su Sky Sport F1 e Sky Sport Summer alle ore 11.30 di sabato 26 agosto, mentre le qualifiche si terranno come detto alle ore 15 e saranno visibili diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Summer, in streaming su Sky Go e NOW e in differita in chiaro in replica su TV8. Sportface, al solito, vi terrà compagnia con la diretta testuale. Di seguito ecco il riepilogo.

Sabato 26 agosto 2023

ore 11.30 Prove libere 3 su Sky Sport Summer e Sky Sport F1

ore 15 Qualifiche su Sky Sport Summer e Sky Sport F1 (differita in chiaro su TV8)