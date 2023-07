Inter, Cristian Chivu resta alla guida della Primavera: rinnovo di contratto fino al 2024

Tramite un comunicato ufficiale, l’Inter ha reso noto di aver trovato un accordo con Cristian Chivu per il rinnovo di contratto come allenatore della Primavera. L’ex calciatore rumeno ha firmato un prolungamento fino al 2024. “FC Internazionale Milano è lieta di comunicare il rinnovo di contratto dell’allenatore della Primavera Cristian Chivu. Grazie al nuovo accordo, il tecnico campione d’Italia con i nerazzurri nel 2022 sarà alla guida dell’Under 19 per il terzo anno consecutivo.” si legge.