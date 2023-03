L’Udinese torna quella di inizio stagione: 3-1 al Milan, Ibra record amaro

Il Milan frena nella corsa Champions. Senza Giroud squalificato, la squadra di Pioli perde 3-1 contro l’Udinese e approda alla sosta col peggior stato d’animo possibile. La squadra friulana è storicamente un avversario ostico per i rossoneri che non battono l’Udinese in entrambe le sfide stagionali dal 2007/08. La formazione di Sottil (espulso per proteste) ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite di campionato e oggi subisce gol solo su rigore (ripetuto) di Ibrahimovic. Al 9′ la squadra di casa è già in vantaggio. Samardzic recupera palla e guida l’azione, la palla in area è raccolta da Pereyra che beffa Maignan con un tiro lento ma angolato. La reazione dei rossoneri fatica ad esserci, i friulani sembrano tornati quelli di avvio stagione: ritmi alti, fisicità, ripartenze. Al 40′ ci prova Leao: destro dal limite, Silvestri devia in angolo. Al 44′ la prima svolta: un tocco di mano in area di Bijol sfugge all’arbitro ma non al var. Dagli undici metri Zlatan Ibrahimovic si fa ipnotizzare da Silvestri, ma il rigore viene ripetuto per un ingresso anticipato in area dei difendenti. Al secondo tentativo lo svedese non sbaglia e festeggia il ritorno in nazionale con il record di marcatore più anziano della storia della Serie A (41 anni e 166 giorni). Ibra ha preso parte a sei reti nelle sue ultime cinque sfide contro l’Udinese in campionato (quattro gol e due assist). Numeri da bestia nera, ma all’intervallo il Milan va comunque sotto di un gol: Success crossa in area dopo un’azione prolungata, Beto anticipa Thiaw e batte Maignan. Nella ripresa l’Udinese fa valere la sua fisicità. Il Milan fatica ad imporsi e al 70′ c’è il tris: tiro-cross di Udogie, Ehizibue deposita in rete a porta vuota. Cinque minuti dopo altra chance: Udogie crossa ancora, Pereyra al volo sfiora il palo. Il Milan è nervoso e non riesce a reagire. L’Udinese trova tre punti per il morale. Il Milan frena nella corsa Champions.