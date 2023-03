Liga 2022/2023: dominio Atletico Madrid contro il Valencia, vince il Celta Vigo

Melero salva l’Almeria. Nella sfida valida per la 26esima giornata della Liga 2022/2023 contro il Cadice, la squadra di Rubi si ritrova sotto 0-1 con il gol di Marti al 49′ e non riesce a sbloccarsi fino agli ultimi minuti del match. Al 96′ il centrocampista 29enne evita la sconfitta con un calcio di rigore e firma l’1-1. Per la formazione ospite di tratta del terzo pareggio consecutivo, che la fa salire a quota 28 punti in classifica a due punti di distanza dalla zona retrocessione. Rimane a 26 punti, invece, l’Almeria, ancora in piena zona pericolosa.

Un solo punto anche per Vallecano e Girona, match terminato 2-2 a Madrid. Palano apre la sfida al 23′, Tsygankov pareggia al 29′ e Trejo riporta avanti i suoi al 34′. L’argentino sbaglia un calcio di rigore al 41′, e al 52′ ancora Tsygankov riporta la sfida in equilibrio firmando il 2-2. Arriva la seconda vittoria consecutiva per il Celta Vigo, che sul campo dell’Espanyol riesce ad imporsi 3-1. Veiga e Aspas protagonisti del primo tempo con due reti rispettivamente al 26′ e al 45′, Perez allunga all’82’ e Gragera sblocca i padroni di casa all’86’, ma ormai è troppo tardi per ribaltare il match. La squadra di Carvalhal sale a quota 34 punti, mentre l’Espanyol rimane a 27, a un solo punto dalla zona retrocessione.

E’ dominio dell’Atletico Madrid al Metropolitano contro il Valencia (3-0). Ad aprire la sfida ci ha pensato Griezmann su assist di Marcos Llorente al 23′, e al 46′ Carrasco allunga sul 2-0 dopo un bello scambio con De Paul. Al 67′ Lemar scatta in area per andare a colpire sul cross di Morata e segnare il 3-0 da pochi metri chiudendo i conti sul 3-0. Colchoneros ora a quota 51 punti in terza posizione dietro a Barcellona e Real Madrid.