Nations League Donne, l’Italia nel gruppo 4 con Svezia, Spagna e Svizzera. Bertolini: “Sarà un percorso stimolante”

Tra il prossimo settembre e dicembre, l’Italia Femminile dovrà affrontare la Nations League omologa competizione di quello che avviene per le nazionali maschili. La nostra selezione è stata inserita nel raggruppamento 4 della Fascia A e quindi dovrà vedersela con Svezia, Svizzera e Spagna. Il percorso per arrivare fino in fondo nella competizione sarà lungo e pieno di insidie. Su questa lunghezza d’onda si sono mosse anche le dichiarazioni della CT Milena Bertolini.

Le parole della Bertolini: “Sarà un percorso stimolante. Quando fai parte delle nazionali più forti d’Europa è normale affrontare avversarie di questo livello. I quattro gironi della nostra Lega sono tutti molto equilibrati, l’aspetto positivo è essere tra le migliori 16 squadre del continente e avere la possibilità di competere per raggiungere la Final Four. Questa competizione rappresenta un deciso passo in avanti, che va di pari passo con la crescita del movimento in tutto il mondo è una formula che aumenterà lo spettacolo, permettendo ai tifosi e agli appassionati di assistere a partite tra squadre dello stesso livello”.