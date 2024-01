L’idea di mercato di Alessandro Matri: “Non escludo che Osimhen possa andare alla Juventus”

“Non escludo che Osimhen possa andare alla Juventus”. Per ora è solo fantamercato, ma Alessandro Matri, ex centravanti bianconero e attuale opinionista di Dazn, non rinuncia ad ipotizzare uno scenario che avrebbe del clamoroso. L’attaccante del Napoli ha ammesso di aver già deciso quello che sarà il suo futuro e al momento la Premier League sembra la destinazione più probabile. Secondo Matri però la Juventus potrebbe avere una chance. “Se Vlahovic dovesse chiudere bene questa stagione, potrebbe essere venduto a 70 milioni e anche Soulé potrebbe essere messo in vendita”, spiega l’ex giocatore che poi ricorda un precedente celebre: “Ricordiamo che la Juve ci ha abituato in passato a colpi così: basti pensare a Higuain. Quest’hanno non ha speso, dovesse centrare la qualificazione in Champions avrebbe un jolly da spendere”, conclude.