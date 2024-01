Sono andati in scena questo pomeriggio i posticipi domenicali della 14esima giornata di Serie A femminile. Tra Pomigliano e Milan non si registrano reti. Le rossonere non trovano l’aggancio al quinto posto e il match si conclude con amarezza. Vittoria invece per il Sassuolo, che ha la meglio contro Como. La rete decisiva del match viene trovata al minuto 84 da Clelland.