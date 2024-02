Lega Serie A, Giulini: “Richiesta dimissioni Marotta da consigliere federale? Non conosco queste voci”

“Richiesta di dimissioni di Marotta da Consigliere Federale? Non conosco queste voci, non è stata avanzata questa richiesta. Ritengo Marotta, come Galliani, uno dei migliori dirigenti degli ultimi decenni, quindi nel caso non mi avrebbe visto favorevole. Sicuramente andare oggi a rappresentare un’istanza solo con altre due squadre (Juventus, Milan e Inter hanno avuto un incontro in Figc col presidente Gravina, ndr) di cambio del format, da 20 a 18, non affrontando i temi fondamentali non mi vede d’accordo. Ma non è per questo che avrei chiesto le dimissioni di qualcuno, tantomeno di Marotta”. Lo ha dichiarato il presidente del Cagliari Tommaso Giulini all’uscita dell’assemblea di Lega odierna, che ha confermato il numero delle squadre del massimo campionato (20). Parlando della lotta salvezza, il numero 1 del club sardo ribadisce la fiducia a Claudio Ranieri: “Col mister parliamo tantissimo, siamo convinti di farcela con lui perché ha dentro l’esperienza ed i valori per riuscirci. Per me si parla di valori che vogliamo trasmettere e lui li incarna totalmente, questo è il tema principale al di là dei risultati sportivi – aggiunge Giulini – Io sento che il nostro club è rappresentato dal meglio, poi gli errori si fanno in società, in campo e allenando, ma voglio andare oltre perché ho la fortuna di avere Claudio Ranieri in panchina e la fortuna di sapere che questa sarà la sua ultima esperienza fra i club”.