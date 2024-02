Tennis: nasce Sky Sport Plus, il canale dedicato agli appassionati

Importante novità per quanto riguarda il grande tennis sui canali di Sky, che si è aggiudicato fino al 2028 oltre 80 tornei a stagione tra ATP e WTA, con più di 4.000 partite. E’ nato infatti Sky Sport Plus, che permetterà agli abbonati di seguire tutte le partite in modo più facile e coinvolgente. Basterà infatti andare sul canale 203, Sky Sport Tennis, e cliccare sul tasto verde del telecomando – di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet – per accedere a Sky Sport Plus, passando così da un campo all’altro in maniera molto semplice.

Come informa l’emittente, la nuova funzionalità Sky Sport Plus, offrirà agli appassionati la disponibilità dei campi dei tornei acquisiti da Sky seguiti dalla produzione internazionale ATP e WTA, con il commento originale; la possibilità di vedere uno o più incontri in diretta, di seguire le partite dei giocatori italiani disponibili, e infine di accedere alla sezione Classifiche per visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. E non è finita qui perché sarà possibile tutto ciò anche per il campionato inglese di calcio, la Premier League, e la Formula 1, con il Mondiale che inizierà tra poche settimane. Non cambia nulla invece per quanto riguarda il canale Sky Sport Tennis, che si è rinnovato dal punto di vista grafico e si conferma un punto di riferimento per tutti gli abbonati.