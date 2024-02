Atletico Madrid, distorsione del legamento del ginocchio per Morata: non ci sarà contro l’Inter

Sospiro di sollievo per Alvaro Morata, che ha riportato “una contusione ossea e una distorsione del legamento laterale interno del ginocchio destro”. L’attaccante dell’Atletico Madrid aveva lasciato il campo in lacrime contro il Siviglia e per lui si temeva un infortunio più serio. Fortunatamente, invece, starà fuori all’incirca due settimane. Per i colchoneros si tratta comunque di una tegola poiché salterà gli impegni di campionato contro Las Palmas e Almeria e, soprattutto, l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Inter, in programma martedì 20 febbraio. L’ex attaccante della Juventus dovrebbe però esserci per la gara di ritorno, anzi il suo rientro in campo è fissato al momento per il 29 febbraio contro l’Athletic Bilbao. “Grazie a Dio non è nulla di grave, vi ringrazio per le testimonianze di affetto che mi sono arrivate” ha detto Morata.