Lega Serie A e Dazn insieme contro le discriminazioni: “Amplifichiamo i messaggi”

In vista del 21 marzo, Giornata Internazionale per l`eliminazione della discriminazione razziale, DAZN collabora con la Lega Serie A nell’ambito dell’iniziativa Keep Racism Out, studiata per aumentare la consapevolezza attorno alle discriminazioni. “Oggi più che mai le parole sono importanti e così anche le storie – commenta Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia – Condividerle per lottare contro le discriminazioni è oggi sempre più necessario. Lo sport è un contenitore eccezionale di storie che possono ispirare e condividere messaggi positivi. Siamo orgogliosi di essere al fianco della Lega Serie A e, attraverso questa edizione speciale del nostro format originale Vocabolario, amplificare ulteriormente i messaggi alla base della campagna Keep Racism Out. Crediamo che condividere esperienze permetta di far comprendere maggiormente il valore della diversità e ascoltarle di abbracciare profondamente una cultura che sempre più deve aprirsi all’accoglienza, al rispetto e all’uguaglianza”.

“Combattere il razzismo è la mission della nostra campagna ‘Keep Racism Out’, alla quale dedicheremo anche il prossimo turno di Campionato. In tutti gli stadi, sui canali social della Lega Serie A e dei nostri Club stiamo promuovendo numerose iniziative per sensibilizzare milioni di appassionati di calcio, ma non solo, poiché tutti devono comprendere quanto sia importante lottare contro ogni forma di discriminazione – ha dichiarato Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A -. Quest’anno, con la terza edizione di ‘Keep Racism Out’, puntiamo a portare il nostro messaggio anche al di fuori del mondo calcistico. Voglio ringraziare i professionisti, testimonial appartenenti a diversi settori, che hanno sposato questa causa e sono al nostro fianco per combattere il razzismo e per promuovere principi fondamentali quali il rispetto e l’uguaglianza. Il calcio e lo sport in generale sono e devono sempre essere strumento di integrazione e inclusione”.