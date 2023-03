Udinese-Milan, rivedi la conferenza stampa di Stefano Pioli (VIDEO)

di Mario Boccardi 1

Domani, sabato 18 marzo alle ore 20:45, il Milan di Stefano Pioli affronterà l’Udinese con l’obiettivo di tornare al successo in campionato, obiettivo mancato nelle ultime due giornate contro Fiorentina (1-2) e Salernitana (1-1). Il tecnico ex Lazio e Inter, intervistato in conferenza stampa, ha commentato l’incontro che attende i rossoneri, ma anche il sorteggio di Champions League (il Milan affronterà il Napoli nei quarti di finale) e lo stato di forma della sua rosa. Ecco il video integrale della conferenza stampa.