F1 GP Arabia Saudita 2023, risultati e classifica prove libere 1: Verstappen il più veloce, indietro le Ferrari

Max Verstappen riprende da dove aveva lasciato. Nella prima sessione delle prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita, seconda gara del Mondiale 2023 di F1, il campione del mondo in carica nonché vincitore della gara inaugurale in Bahrain mette a referto il miglior tempo, fermando il cronometro in 1:29.617. Dietro di lui c’è il compagno di squadra Sergio Perez, mentre completa il podio, uguale a quello del GP del Bahrain, Fernando Alonso, a sette decimi. Completano la top 5 Lance Stroll e George Russell. Per quanto riguarda le Ferrari, Carlos Sainz si accontenta della settima piazza, a 1.3 secondi da Verstappen. Più indietro Charles Leclerc, undicesimo a un secondo e mezzo. Appuntamento alle ore 18 italiane (20 locali) per la seconda sessione di libere, in notturna.

LA GUIDA AL MONDIALE: CALENDARIO, PILOTI, ORARI, TV

LA CLASSIFICA DELLA PRIMA SESSIONE DI PROVE LIBERE

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:29.617 3

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.483 5

3 Fernando ALONSO Aston Martin+0.698 4

4 Lance STROLL Aston Martin+0.960 3

5 George RUSSELL Mercedes+1.154 4

6 Lewis HAMILTON Mercedes+1.170 4

7 Carlos SAINZ Ferrari+1.307 5

8 Pierre GASLY Alpine+1.332 3

9 Alexander ALBON Williams+1.413 4

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.493 5

11 Charles LECLERC Ferrari+1.501 4

12 Esteban OCON Alpine+1.564 4

13 Nyck DE VRIES AlphaTauri+1.833 4

14 Oscar PIASTRI McLaren+1.874 4

15 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.935 3

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.949 3

17 Logan SARGEANT Williams+2.305 4

18 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.353 5

19 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.369 4

20 Lando NORRIS McLaren+2.532 4