Juventus a -15, Buffon: “Potere masochista o antipotere che vuole batterlo?”

“Si va avanti se sostenuti da una buona condizione e si ha la capacità di crearsi un obiettivo che non diventi ossessione ma motivazione. Io ho scelto il ruolo migliore per poter rimandare l’approdo a un secondo mestiere. Il trucco? Credo sia unire alle doti che madre natura mi ha dato la capacità di uscire dall’ordinario, rigenerando energie, entusiasmo, sogni e voglia di raggiungerli. Forse mi ha aiutato essere un Acquario, dicono siamo sognatori”. Lo ha detto Gigi Buffon, intervistato da “La Stampa”, sul momento della sua carriera. A 45 anni è ancora in campo e insegue la serie A col suo Parma. La leggenda della Juventus però sta seguendo anche con preoccupazione il caso della società bianconera, penalizzata di 15 punti per il caso plusvalenze ma che rischia altre sanzioni per la cosiddetta manovra stipendi. “Aspetto che si completino gli iter giudiziari. Ma in caso di un’altra dura condanna nello spazio di diciassette anni, considerato che la Juve viene dipinta come il potere poiché vincente, non potrei non pormi una domanda: è il potere masochista che si autoflagella e o è l’antipotere che vuole battere il potere?”, osserva Buffon.

Parole di elogio per il Napoli capolista: “È sicuramente la più grande sorpresa del campionato. Ai nastri di partenza appariva depotenziato avendo perso punti di riferimento importanti, invece sono stai bravissimi. I meriti sono di tutti, incredibili quelli dell’allenatore che se preso la squadra sulle spalle e del ds, illuminato nella scelta di campioni a costi accessibili”. E su Donnarumma, criticato per l’errore col Bayern: “È il destino dei portieri, ruolo che sconsiglio anche ai miei figli: c’è sempre una parte di imponderabile che prescinde dalle capacità, rispetto ai ruoli offensivi hai molto più da perdere che da guadagnare”. Sul futuro, Buffon non si sbilancia: “Guardiamo intanto come finiamo quest’anno, posso trarne un’indicazione: alla mia età, e sono ottimista, è bello ragionare di mese in mese”.