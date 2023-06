Cassano contro Mourinho: “Ha rovinato l’immagine della Roma. Spero resti in Portogallo”

di Redazione 17

“L’arbitro ha sbagliato, ma come uno sbaglia un gol anche Taylor non è stato sufficiente. Tutto quello che è successo dopo Siviglia-Roma è partito da José Mourinho, che è andato giù a contestare. I video sono girati velocemente, e in un attimo ecco la famiglia terrorizzataa”. Lo ha detto Antonio Cassano nel corso della Bobo TV sulle immagini dell’aggressione di alcuni tifosi della Roma ad Anthony Taylor, dopo la finale persa in Europa League col Siviglia. Cassano punta il dito contro il tecnico portoghese: “Sono convinto che l’arbitro era prevenuto, perché sapeva come si comportano. Visto che (Mourinho ndr) ha detto che andava in vacanza, io spero che possa non tornare più in Italia. È uno schifo, in questi due anni abbiamo visto solo risse, ha rovinato l’immagine della Roma, non ha fatto il bene del club. Lo spero per la mia gente: che se ne tornasse in Portogallo e non tornasse più ad allenare in Italia”, ha concluso Cassano.