Lecce-Udinese, Beto dà forfait all’ultimo: colpo della strega

Tegola per Andrea Sottil a pochi minuti dal fischio d’inizio di Lecce-Udinese. I friulani, infatti, così come spiegato dal responsabile dell’area tecnica Pierpaolo Marino al sito ufficiale, dovranno fare a meno di bomber Beto, costretto a saltare la partita del Via del Mare a causa di un colpo della strega rimediato all’ultimo momento. Duro colpo dunque sia per i bianconeri che per i tanti fantallenatori che puntavano sulla vena realizzativa del centravanti portoghese.

LE FORMAZIONI UFFICIALI