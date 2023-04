F1, Mekies: “Futuro in AlphaTauri? Adesso conta solo la Ferrari”

In casa Ferrari dopo le qualifiche di Baku c’è molta soddisfazione per la pole position stellare di Charles Leclerc. Di questo ha parlato Laurent Mekies, racing director Ferrari, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo le qualifiche. A Mekies, che dalla prossima stagione diventerà il Team Principal dell’AphaTauri, è stata fatta anche una domanda relativa al suo futuro.

Sulla pole position di Leclerc: “Questa pole position è un bel regalo per tutto il team che sta spingendo per recuperare l’iniziale svantaggio. Questa sosta ci ha dato del tempo in più per preparare al meglio questo weekend, trovando più velocità. Nonostante i zero punti di Melbourne le indicazioni erano state positive. Oggi si sono confermate queste sensazioni. Siamo stati molto vicini alla Red Bull, con una qualifica fantastica da parte di Leclerc. Non ci aspettavamo la pole, ma sapevamo di aver trovato una direzione giusta sin da Melbourne“.

Sul futuro personale come Team Principal dell’AlphaTauri: “Il futuro? Quello che conta è la maglia che indosso, e per la Ferrari darò tutto fino alla fine della mia avventura“.