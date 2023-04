Giro di Romandia 2023, risultati e classifica terza tappa: Ayuso vince la cronometro ed è il nuovo leader

Juan Ayuso della UAE Emirates vince la terza tappa del Giro di Romandia 2023, la cronometro Chatel Saint-Denis – Chatel Saint-Denis di 19 km, precedendo lo statunitense Matteo Jorgenson e il britannico Adam Yates. Successo fondamentale per lo spagnolo, che ribalta completamente la classifica generale balza in testa proprio davanti all’americano, mentre l’ormai ex leader Ethan Hayter scivola in decima posizione. Ottima prova anche per Damiano Caruso, che chiude in sesta posizione a soli venti secondi dal vincitore, prendendosi il medesimo piazzamento anche nella generale a trentadue secondi da Ayuso. Ecco l’ordine di arrivo e la classifica generale aggiornata.

ORDINE DI ARRIVO TERZA TAPPA GIRO DI ROMANDIA 2023

Juan Ayuso SPA (UAD) 25.15 Matteo Jorgenson USA (MOV) +0.05″ Adam Yates GBR (UAD) +0.17″ Nelson Oliveira POR (MOV) +0.18″ Barta USA (MOV) +0.19″ Damiano Caruso ITA (TBV) +0.20″ Mikkel Ber DAN (UAD) +0.24″ Tobias Foss NOR (TJV) +0.24″ Gino Mader SVI (TBV) +0.25″ Max Poole GBR (DSM) +0.27″

CLASSIFICA GENERALE