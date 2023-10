Lecce-Torino 0-1, Juric: “E’ stata una partita tosta, sono molto soddisfatto”

L’allenatore del Torino, Ivan Juric, dopo il successo per 1-0 colto contro il Lecce nel match del Via del Mare valido per la decima giornata di Serie A 2023/2024, ha parlato ai microfoni di Dazn: “È stata una partita tosta, sono molto soddisfatto. Sull’1-0 abbiamo avuto un grande dominio, dovevamo chiuderla, ma non abbiamo sofferto molto. Ci siamo sciolti un po’ dopo il gol, sicuramente l’abbiamo dominata. Stiamo provando cose nuove, c’era tanta emergenza, ma chi ha giocato ha fatto davvero bene. La situazione? Sono consapevole, delle cose che non sono andate bene. Già contro l’Inter ho visto un grande Torino per 60 minuti, stiamo bene e siamo lucidi”.

“Il Lecce è in gran forma, non era facile, siamo riusciti a vincerla bene. Il Torino doveva fare meglio, c’è stato un momento in cui non abbiamo fatto bene. Nelle ultime gare abbiamo fatto bene, dobbiamo continuare su questa strada. Radonjic? In questo momento stiamo facendo scelte diverse”, ha aggiunto il tecnico granata.