Juventus-Verona, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Juventus-Verona, match valido per la decima giornata di Dazn di Serie A 2023/2024. All’Allianz Stadium sfida decisiva per le sorti dei bianconeri: in caso di vittoria, sarebbe vetta provvisoria e ulteriore conferma per la lotta scudetto. Hellas in crisi di risultati e a caccia di punti salvezza. Fischio d’inizio fissato alle ore 20.45 di sabato 28 ottobre.

Juventus-Verona sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Massimo Gobbi e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Federico Zancan e Giancarlo Marocchi.