F1, Gp Messico 2023: risultati e classifica prove libere 3, Verstappen comanda, Ferrari fuori dalla Top 10

Max Verstappen comanda la terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico. Il campione olandese conquista la testa della classifica in 1:17.887, ma gli occhi dei più si concentrano sul pilota alle sue spalle. Chiude secondo Alex Albon, a bordo di una Williams già vista competitiva nelle prime due sessioni. In terza piazza troviamo l’eroe di casa Sergio Perez, questo weekend chiamato al riscatto. Lavoro diverso per Ferrari, che si concentra sul passo gara e termina la sessione in tredicesima posizione con Charles Leclerc e quindicesima con Carlos Sainz. Diverse le difficoltà in pista, con Gasly e Sainz che sono andati in testacoda e numerose lamentele dei piloti, che hanno faticato a trovare il giusto grip. Non per caso, il Gran Premio del Messico è uno dei più complessi dal punto di vista tecnico a causa dell’altitudine, che potrebbe dare noie anche ai motori e ai freni. Al termine delle prove libere, resta un’incognita Mercedes, con Toto Wolff stesso che è rimasto sul vago nelle interviste, preferendo non rivelare per quale posizione lotta il team. Si torna in pista alle 23 ore italiane per le qualifiche, valide per il Gran Premio di domani.

M. VERSTAPPEN A. ALBON +0.070 S. PEREZ +0.139 G. RUSSELL +0.361 O. PIASTRI +0.505 V. BOTTAS +0.550 Y. TSUNODA +0.563 L. NORRIS +0.593 D. RICCIARDO +0.612 L. HAMILTON +0.635 L. SARGEANT +0.831 ZHOU G. +1.030 C. LECLERC +1.083 L. STROLL +1.207 C. SAINZ +1.406 N. HULKENBERG +1.433 F. ALONSO +1.584 P. GASLY +1.622 K. MAGNUSSEN +1.686 E. OCON +1.952