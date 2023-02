Lecce-Sassuolo, Berardi ammonito: era diffidato, salterà la Cremonese

Tegola per Alessio Dionisi dalla sfida del suo Sassuolo sul campo del Lecce. Domenico Berardi, infatti, era diffidato ed è stato ammonito per un ingenuo colpo in faccia ai danni di Banda. Sarà così fermato dal giudice sportivo per un turno e squalificato, salterà in questo modo la prossima partita contro la Cremonese. Una perdita non da poco per i neroverdi e anche per i fantallenatori.