Gigante maschile Palisades Tahoe 2023, risultati e classifica prima manche: Odermatt davanti a tutti, ok Della Vite e De Aliprandini

Si è conclusa la prima manche del gigante maschile di Palisades Tahoe valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2022/2023. Odermatt si mette davanti a tutti in 1:08.43. Distacchi molto corti subito dietro al campione svizzero con Pinturault, Winingstad, Braathen e Schwarz racchiusi in 15 centesimi. Prova sufficiente di De Aliprandini e Della Vite che si qualificano senza particolari difficoltà. Ottima discesa di Zingerle che, con lo stesso tempo di De Aliprandini, si guadagna un posto nella seconda manche. Si qualifica anche Vinatzer, sceso con la pettorina numero 45, con il 23° tempo in 1:10.08.

1. Odermatt 1:08.43

2. Pinturault 1:08.68

3. Winingstad 1:08.72

4. Braathen 1:08.76

5. Schwarz 1:08.83

6. Kranjec 1:09.07

7. Kristoffersen 1:09.09

8. Steen Olsen 1:09.10

9. Meillard 1:09.12

10. Brennsteiner 1:09.17

20. De Aliprandini 1:10.05

20. Zingerle 1:10.05

23. Vinatzer 1:10.08

24. Della Vite 1:10.66

29. Maurberger 1:10.43

30. Borsotti 1:10.52