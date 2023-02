Qualificazioni Wta Monterrey 2023: Stefanini si fa rimontare da Vickery, eliminata anche Rosatello

Nella giornata di oggi si sono giocate le prime partite del tabellone di qualificazione del Wta di Monterrey 2023. Stefanini, testa di serie numero 6, si fa rimontare dall’americana Vickery e perde 6-7(5) 6-0 6-4 abbandonando alla prima partita il tabellone. La tennista italiana riesce a togliere il servizio all’avversaria sul 5-3 ma non riesce a capitalizzare il break cedendo la battuta nel game successivo consegnandosi a Vickery. L’americana affronterà in finale la spagnola Bolsova Zadoinov. Esce anche Rosatello che perde in due set, 6-4 6-2, contro Tsurenko. Match a senso unico con l’ucraina, testa di serie numero 2, che, dopo un primo set con due break concessi e tre servizi presi, domina nel secondo set archiviando la pratica in poco più di un’ora.