Ternana-Pisa oggi in tv: canale, orario e streaming Serie B 2022/2023

Alle 16:15 di domenica 16 aprile Ternana e Pisa scenderanno in campo in occasione della trentatreesima giornata di Serie B 2022/2023. L’ottava forza del campionato sfida la dodicesima, con sei punti di distanza. La partita potrà essere seguita in diretta su Sky, Dazn ed HelbizLive. Sportface.it vi offrirà la cronaca alla fine della partita. C’è voglia di avvicinarsi ai piani alti della classifica. Entrambe vengono da due partite senza vittorie e hanno bisogno di tre punti. Il Pisa deve blindare l’ultimo posto utile per i playoff. La Ternana sogna di avvicinarsi ma soprattutto di tenere a distanza la zona dei bassifondi. Chi avrà la meglio? Scopriamolo insieme.