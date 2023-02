Lunedì 20 febbraio la Panchina d’Oro. Gravina: “Finalmente torniamo in presenza”

Lunedì 20 febbraio, al Centro Tecnico Federale di Coverciano, avrà luogo la trentunesima edizione della Panchina d’oro. “Finalmente – dichiara il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina – torniamo a vivere in presenza un appuntamento importante per il Settore Tecnico e per tutti gli allenatori italiani. Si tratta di una celebrazione prestigiosa, con la consegna dei riconoscimenti ai migliori tecnici della scorsa stagione, ma anche una preziosa occasione di formazione e di confronto, utile a rafforzare il legame tra la scuola di Coverciano e chi vive il campo quotidianamente. La FIGC crede fortemente nel continuo aggiornamento per tutte le professionalità che operano nel mondo del calcio, a cominciare dagli allenatori che rappresentano un’eccellenza del nostro movimento”.

“La Panchina d’oro – sottolinea il presidente del Settore Tecnico, Demetrio Albertini – è un premio molto sentito, perché a decretarlo sono gli stessi colleghi e addetti ai lavori. Per la seconda volta, in questa cerimonia organizzata dal Settore Tecnico federale, premieremo anche il miglior responsabile di settore giovanile, sottolineando questo ambito nevralgico per il calcio italiano. Si tratterà della trentunesima edizione, che arriva nel cuore di una stagione particolare, che gli allenatori hanno dovuto gestire con una lunga pausa dovuta ai Mondiali: questo tema sarà il focus del corso di aggiornamento che avrà docenti di grande prestigio per l’occasione”.